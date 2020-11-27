Офис президента ставит задачу до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом, то есть увеличить это количество на около 30% от того уровня, который существует сейчас.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сказал, что сейчас этот показатель — практически 50% и еженедельно количество коек в медучреждениях, оборудованных кислородом, увеличивается на три тысячи.

— Увеличиваем количество коек, а следовательно уменьшается процент мест обеспеченных кислородом, поскольку это одновременный процесс, — говорит Тимошенко.

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В то же время Тимошенко разделяет ответственность за борьбу с коронавируса между Министерством здравоохранения и местными властями. Поэтому ОП вместе с Минздравом объединили усилия для решения этой проблемы.

— Мы соединили это все воедино, чтобы быстро осуществлять закупку и установку кислородных станций, – сообщил Тимошенко.

Он также отметил, что проблема с закупкой такого оборудования существует и в других странах.

Закупка кислорода

11 ноября Кабмин дополнительно выделил 895 млн грн, чтобы обеспечить кислородом кровати для больных коронавирусом в больницах. Это стало возможным благодаря сокращению расходов на развитие автомобильных дорог.

Шмыгаль отметил, что еще в августе областные государственные администрации получили поручение обеспечить кислородом 80% койкомест кислородом. В прошлом месяце на эти цели уже направили 572 млн грн.