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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский присвоил Дегтяреву звание Герой Украины посмертно

Директора конструкторского бюро Южное Александра Дегтярева наградили званием Герой Украины. Недавно он умер от Covid-19.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября. В документе написано, что деятельность конструктора весомо повлияла на стратегически важные направления.

Речь идет в частности о вкладе в аэрокосмическую отрасль, участии в разработке новейших образцов техники, укреплении научно-технического потенциала.

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Смерть Александра Дегтярева

24 ноября стало известно о смерти Александра Дегтярева — известного украинского конструктора, одного из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли. Ему было 69 лет, он умер из-за осложнений, вызванных Covid-19.

Похоронили Дегтярева в Днепре 26 ноября. На похороны приехал Владимир Зеленский.

От коронавирусной болезни умерло также много известных украинских специалистов. 16 ноября Украину потрясла весть о смерти новоизбранного мэра Конотопа Александра Лугового. 17 ноября ушел из жизни артист Роман Виктюк.

Фото: КБ Южное

Источник: Офис президента

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