Зеленський присвоїв Дегтярьову звання Герой України посмертно

Директора конструкторського бюро Південне Олександра Дегтярьова нагородили званням Герой України. Нещодавно він помер від Covid-19.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 27 листопада. У документі написано, що діяльність конструктора мала вагомий влив на стратегічно важливі напрями.

Йдеться зокрема про вклад в аерокосмічну галузь, участь у розробці новітніх зразків техніки, зміцнення науково-технічного потенціалу.

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Смерть Олександра Дегтярьова

24 листопада стало відомо про смерть Олександра Дегтярьова – відомого українського конструктора, одного з найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі. Йому було 69 років, він помер через ускладнення, викликані Covid-19.

Поховали Дегтярьова у Дніпрі 26 листопада. На похорони завітав Володимир Зеленський.

Від коронавірусної хвороби померло також багато відомих українських фахівців. 16 листопада Україну приголомшила звістка про смерть новообраного мера Конотопа Олександра Лугового. 17 листопада пішов з життя артист Роман Віктюк.

Фото: КБ Південне