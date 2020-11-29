Комиссия изучит ситуацию со смертью пациентов на ИВЛ во Львовской области — Минздрав

Правительственная комиссия разберется в ситуации со смертью во Львовской области двух пациентов на аппаратах ИВЛ из-за отключения света.

В больнице был аварийный генератор, на который не переключилась электроснабжения, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что врачи больницы пытались спасти пациентов с помощью мешка Амбу.

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— Больница, в которой это случилось, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключился автоматически. На место срочно направлена ​​комиссия для выяснения обстоятельств. Также проверка оборудования будет проведена в больницах по всей стране, — сказал Степанов.

Министр пообещал держать ситуацию на личном контроле.

Щодо жахливої трагедії, що сталася на Львівщині. Через вимкнення електропостачання у Жовківській районній лікарні… Опубліковано Максим Степанов Неділя, 29 листопада 2020 р.

Умерли в больнице

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жолковской районной больнице. Они находились в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких, когда в учреждении погас свет.

По данным полиции Львовской области, сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях.

Источник: Максим Степанов