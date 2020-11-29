Комісія вивчить ситуацію зі смертю пацієнтів на ШВЛ у Львівській області – МОЗ

Урядова комісія розбереться в ситуації зі смертю у Львівській області двох пацієнтів на апаратах ШВЛ через відключення світла.

У лікарні був аварійний генератор, на який не переключилася електропостачання, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в Facebook.

Він зазначив, що лікарі намагалися врятувати пацієнтів за допомогою мішка Амбу.

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– Лікарня, в якій це трапилося, забезпечена аварійних дизель-генератором, який не переключився автоматично. На місце терміново направлена комісія для з’ясування обставин. Також перевірка обладнання буде проведена у лікарнях по всій країні, – сказав Степанов.

Міністр пообіцяв тримати ситуацію на особистому контролі.

Щодо жахливої трагедії, що сталася на Львівщині. Через вимкнення електропостачання у Жовківській районній лікарні… Опубліковано Максим Степанов Неділя, 29 листопада 2020 р.

Померли у лікарні

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів Жовківської районної лікарні. Вони перебували у реанімації на апаратах штучної вентиляції легень, коли у установі зникло світло.

За даними поліції Львівської області, повідомлення про смерть двох пацієнтів з’явилося в соцмережах.

Джерело: Максим Степанов