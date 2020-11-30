В Верховной Раде разработают компромиссный проект закона на базе президентского законопроекта №4434 и проекта, который разработает рабочая группа, чтобы выйти из конституционного кризиса. Его рассмотрят на этой пленарной неделе.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 30 ноября.

— На базе этих двух законопроектов создавать, дорабатывать, учитывая все положительные аспекты, которые отражены как в одном из законопроектов — президентском, так и в законопроекте, который был разработан рабочей группой за последние две недели, — сказал Разумков.

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Законопроект рабочей группы уже открыт для подписания, а президентский проект 27 ноября зарегистрировали в парламенте.

Зеленский внес законопроект о лжи в декларациях

В Верховной Раде 27 ноября зарегистрировали президентский законопроект №4434 о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Статья предусматривает уголовную за ложь в декларации на определенную сумму средств или непредставление документа. Злоумышленникам грозит минимальный штраф — 42,5 тыс. грн, максимальный штраф — 85 тыс. грн, лишение свободы до трех лет, общественные работы и запрет занимать определенные должности.