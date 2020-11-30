Вже кілька тижнів в Україні триває карантин вихідного дня, який запровадили через значне збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу.

Хоча іноді ми й бачимо меншу щоденну кількість хворих, загалом ситуація в державі залишається катастрофічною.

Сьогодні ЗМІ повідомили про те, що буде другий локдаун, який попередньо триватиме з 23 грудня до 15 січня.

Та чи необхідно закривати країну найближчим часом через збільшення кількості пацієнтів з Covid-19?

Безрезультатний карантин

Станом на 30 листопада добова кількість хворих на коронавірус вперше за кілька тижнів стала меншою за 10 тис. Та це не має стати причиною для радощів та заяв про те, що карантин вихідного дня дав ефект.

Можливості лабораторій під час вихідних обмежені, і за період пандемії нічого не змінилося. Тому під час вікенду ми бачимо добове зниження кількості пацієнтів з Covid-19, однак реальна картина може відрізнятися.

Нині влада розмірковує над двома варіантами продовження карантину: або залишити обмеження на вихідні, або ж запровадити повний локдаун. Відповідне рішення мають ухвалити вже сьогодні.

– Як ми дотримувались всіх карантинних заходів, зокрема карантину вихідного дня, побачимо вже наступного тижня, коли проаналізуємо всі цифри, які від початку таких карантинних обмежень діяли у нашій країні. Ми побачимо, чи вдалось нам збити цю ураганну динаміку зростання кількості хворих на Covid-19, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 28 листопада.

Представники влади вже неодноразово заявляли про те, що жорсткий карантин буде неминучим, якщо система охорони здоров’я опиниться у критичному стані. Та чи можна казати про те, що ситуація ще контрольована, коли у деяких лікарнях хворих кладуть в коридорах через відсутність місць? Питання риторичне.

Згідно з дослідженням щодо ймовірного поширення коронавірусу, яке здійснили вчені КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, Україна посідає третє місце в Європі за кількістю хворих Covid-19.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія каже, що для значного зменшення кількості хворих карантин в країні необхідно запровадити на 15-21 день. А також можливе запровадження так званого інтелектуального карантину.

– Імовірність повного локдауну – 90%. Тепер запитання, як його правильно запровадити і в якому форматі. Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт тощо, – заявив голова монокоаліції.

Мало хто сумнівається, що значні обмеження знову повернуть в Україну, але запитання в тому, коли це станеться.

Новорічний локдаун

Про ймовірність повернення жорсткого карантину можна було говорити після звернення президента Володимира Зеленського 24 листопада, коли він заявив про фінансову допомогу бізнесу та скасування низки податків.

Владу вже давно критикували за те, що карантин вихідного дня запровадили без попередження бізнесу і пільг для того, щоб пережити важкі часи. А говорити про допомогу напередодні умовного завершення цих обмежень щонайменше дивно.

На тлі повідомлень про те, що бізнес попереджатимуть про подальші обмеження, напрошується висновок, що новини від глави держави – лише перший крок до запровадження жорстких карантинних обмежень.

Ще напередодні запровадження карантину вихідного дня інфекціоніст Вадим Арістов розповідав Фактам ICTV, що зазначені обмеження можуть бути лише підготовкою до нового локдауну.

– Можна припустити, що це таке собі тренування. Поки обмеження стосуватимуться лише вихідних днів, а далі демонструватимуть, що захворюваність зростає, немає ліжок, немає кисню. Відповідно, через кілька тижнів або місяців президент Зеленський ухвалить політичне рішення, і оголосять повний локдаун. Так покажуть, що влада нібито робила все, що можливо. Хоча головного не роблять – відстежування контактів інфікованих громадян і карантинізацію виключно їх, – сказав інфекціоніст.

За прогнозами КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, кількість щоденних захворювань у першій половині грудня сягатиме 14-20 тис. Останнім антирекордом було 16 294 випадки.

Чим вищими будуть показники, тим більше буде пацієнтів з важкою формою перебігу хвороби, які потребуватимуть госпіталізації, тим більшим буде навантаження на систему охорони здоров’я та лікарів.

Найлогічнішим буде запровадження карантину найближчим часом, адже карантин вихідного дня, попередньо, не діятиме вже цими вихідними. Проте більшість заяв свідчить про те, що жорсткі обмеження ми побачимо ближче до новорічних свят – у 20-х числах грудня.

Можливо, так довго відтерміновуватимуть через те, що до останнього чекатимуть тієї “критичної” позначки у 30 тис. хворих, яку собі поставили.

Досить тривалий час казали й про те, що не витримає економіка. Але ми бачимо, що відсутність обмежень не так сильно впливає на ситуацію, адже люди менше витрачають не лише через закриття закладів і відсутність роботи, але й невпевненість у завтрашньому дні.

Згадаємо Швецію, яка тривалий час не запроваджувала жодних обмежень. Навіть попри це, падіння ВВП, за інформацією Міжнародного валютного фонду, очікується на рівні 4,7%.

Звичайно, слабка економіка України постраждає від обмежень, але нині обирати не доводиться. Ми самі довели ситуацію до позначки, коли іншого виходу, найімовірніше, не буде.

На нашу відповідальність

Дослідники припускають, що в нашій державі досить слабко виявляють випадки захворювання на коронавірус у легкій та середній формах. Це підтверджує коефіцієнт кореляції між кількістю виявлених випадків Covid-19 та ГРВІ, який протягом останніх тижнів дорівнював 0,88.

Тобто людей, які хворіють безсимптомно або сприймають коронавірус як звичайну застуду, досить багато. Тому під час запровадження жорсткого карантину владі необхідно подбати про те, щоб обмежень дотримувалися якомога суворіше, або ж громадяни самі краще контролювали себе.

Запровадження карантину під Новий рік має змусити людей залишатися вдома, святкувати у тісному сімейному колі або ж робити це віддалено. Не може йтися про жодні походи до друзів або родичів на Різдво та Новий рік.

Якщо локдаун все ж запровадять, то це для того, щоб захистити українців від можливого колапсу медичної системи, коли лікарям доведеться вирішувати, чиє життя важливіше – 70-річного пацієнта з супутніми хворобами чи 30-річного хворого, який важко переносить Covid-19.

Звичайно, тривалий карантин негативно вплинув навіть на тих людей, які стабільно дотримувалися обмежень. Все більше громадян нехтують правилами безпеки. Та якщо в Україні знову запровадять жорсткий карантин, то і контроль за ним має бути іншим.

Комендантська година – один з варіантів жорсткого контролю. Водночас має бути й адекватна система покарань, щоб ніхто не мав бажання виходити на вулицю без життєвої необхідності.

Та всі ми це чудово розуміємо і маємо самі максимально дотримуватися всіх обмежень, а карантин має стати сигналом для того, щоб краще контролювати себе. Замість кіно у друзів – дистанційний перегляд, замість особистих зустрічей – дзвінки та повідомлення.

Все це має тривати щонайменше під час жорсткого локдауну. Лиш після цього можна буде дозволити собі трохи розслабитися. Але й тоді не можна буде забувати про антисептики, маски та соціальну дистанцію.

Всім хочеться забути про страшний 2020-й рік якомога швидше і трохи розслабитися на свята. Однак ми дійшли до переломного моменту: або завдяки спільним зусиллям знизиться навантаження на наших медиків, або ситуація лише погіршуватиметься.

І якщо нас спіткає останнє, то важко уявити, на які жертви доведеться йти усім, аби дочекатися перших вакцин проти коронавірусу.