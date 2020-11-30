Российскую ведущую новостей выдворили из Украины и запретили въезд на три года

Украинские пограничники остановили в Винницкой области женщина, которая следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию.
— 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале РБК, а до этого — на других каналах, — отметили в Государственной пограничной службе.
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В 2018 году ведущая новостей незаконно посещала оккупированный Крым. На него она попадала с территории РФ.
Пограничники отказали женщине в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.
Корчевников не сможет посещать Украину
Российский ведущий, журналист и актер Борис Корчевников в октябре приехал в Киев. В СМИ предполагают, что он снимался в фильме Оксаны Марченко — жены пророссийского политика Виктора Медведчука.
Ведущий неоднократно посещал территорию Крыма и публично называл его русским. Поэтому Корчевникову запретили въезд на три года.