Российскую ведущую новостей выдворили из Украины и запретили въезд на три года

Украинские пограничники остановили в Винницкой области женщина, которая следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию.

— 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале РБК, а до этого — на других каналах, — отметили в Государственной пограничной службе.

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В 2018 году ведущая новостей незаконно посещала оккупированный Крым. На него она попадала с территории РФ.

Пограничники отказали женщине в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.

Корчевников не сможет посещать Украину

Российский ведущий, журналист и актер Борис Корчевников в октябре приехал в Киев. В СМИ предполагают, что он снимался в фильме Оксаны Марченко — жены пророссийского политика Виктора Медведчука.

Ведущий неоднократно посещал территорию Крыма и публично называл его русским. Поэтому Корчевникову запретили въезд на три года.