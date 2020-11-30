PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Российскую ведущую новостей выдворили из Украины и запретили въезд на три года

Украинские пограничники остановили в Винницкой области женщина, которая следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию.

— 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале РБК, а до этого — на других каналах, — отметили в Государственной пограничной службе.

Читайте: Нужно уважать закон! Украина не пустила венгерского чиновника в страну

В 2018 году ведущая новостей незаконно посещала оккупированный Крым. На него она попадала с территории РФ.

Пограничники отказали женщине в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.

Корчевников не сможет посещать Украину

Российский ведущий, журналист и актер Борис Корчевников в октябре приехал в Киев. В СМИ предполагают, что он снимался в фильме Оксаны Марченко — жены пророссийского политика Виктора Медведчука.

Ведущий неоднократно посещал территорию Крыма и публично называл его русским. Поэтому Корчевникову запретили въезд на три года.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх