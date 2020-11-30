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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Російську ведучу новин видворили з України та заборонили в’їзд на три роки

Українські прикордонники зупинили на Вінниччині жінку, яка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії.

– 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі РБК, а до цього – на низці інших каналів, – зазначили у Державній прикордонній службі. 

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У 2018 році ведуча новин незаконно відвідувала окупований Крим. 

На нього вона потрапляла з території РФ.

Прикордонники відмовили жінці у перетинанні кордону та на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Корчевніков не зможе відвідувати Україну

Російський ведучий, журналіст та актор Борис Корчевніков у жовтні завітав до Києва. У ЗМІ припускають, що він знімався у фільмі Оксани Марченко – дружини проросійського політика Віктора Медведчука.

Ведучий неодноразово відвідував територію Криму та публічно називав його російським. Через це Корчевнікову заборонили в’їзд на три роки.

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