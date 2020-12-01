Карантин выходного дня в Украине не сработал, потому что не придерживались ограничительных мер.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе Свобода слова на ICTV.

— Мы ввели карантин выходного дня, сначала неделю все “эксперты” говорили — будет он работать, не будет он работать. Дошли до выходных, некоторые мэры начали говорить, что не будут соблюдать, рестораны остались открытыми. И пошло-поехало. Если мы как врачи дали рецепт, прописали лекарства, то чтобы выздороветь, надо эти лекарства принимать. Если мы этого не делаем, мы не выздоровеем, — сказал Степанов.

По словам министра, незначительное сокращение динамики заболеваемости с введением карантина выходного дня все же есть.

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Он добавил, что измерялось это по количеству вызовов экстренной медицинской помощи, количеству госпитализированных, недельным показателям и прочее.

Коронавирус в Украине

1 декабря коронавирус в Украине подтвердили еще у 12 498 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 745 123. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

30 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 9 946 человек.