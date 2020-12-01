Карантин вихідного дня в Україні не спрацював, бо не дотримувалися обмежувальних заходів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у програмі Свобода слова на ICTV.

– Ми запровадили карантин вихідного дня, спочатку тиждень всі “експерти” говорили – буде він працювати, не буде він працювати. Дійшли до вихідних, деякі мери почали говорити, що не будуть дотримуватися, ресторани залишилися відкритими. І пішло-поїхало. Якщо ми як лікарі дали рецепт, прописали ліки, то щоб одужати, треба ці ліки приймати. Якщо ми цього не робимо, ми не одужаємо, – сказав Степанов.

За словами міністра, незначне скорочення динаміки захворюваності після запровадження карантину вихідного дня все-таки є.

Читайте: Карантину вихідного дня не буде, а про локдаун попередять за 7-10 днів – Степанов

Він додав, що вимірювалося це за кількістю викликів екстреної медичної допомоги, кількістю госпіталізованих, тижневими показниками та інше.

Коронавірус в Україні

1 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 12 498 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 745 123. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

30 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 9 946 людей.