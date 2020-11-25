Если карантин усилят: Шмыгаль представил три программы поддержки бизнеса

В Кабинете министров разработаны программы поддержки граждан и бизнеса, которые могут почувствовать удар из-за введения более жесткого карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Помощь ФЛП и наемным работникам

Работникам и ФЛП, чей бизнес может попасть под закрытие, государство выплатит 8 тыс. грн. помощи.

Эта программа рассчитана на то, что деньги получить смогут более миллиона украинцев.

Программа сохранения рабочих мест

Работодатели получат до 8 тыс. грн одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сокращенно/будет сокращено в результате введения карантинных мер.

Инициативы по ЕСВ

Предприятия, которые будут вынуждены остановить работу из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников.

Для около 120 тыс. юридических лиц будет заложено почти 1,5 млрд грн. Кроме того, от уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ, будут освобождены почти 200 тыс. физических лиц — предпринимателей 1-й группы.

Сейчас все эти программы должна одобрить Верховная Рада, куда инициативы направлены.

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Деньги на детей ФЛП продолжат выплачивать

Правительство приняло решение о продлении выплат на детей ФЛП, которые столкнулись с проблемами из-за ограничительных мер.

Родителям детей до 10 лет выплатят около 2 тыс. грн на каждого ребенка.

Все заявки, поданные в мае-августе по этой программе, будут продлены автоматически.

Сейчас не время для усиления карантина

25 ноября Шмыгаль заявил, что сейчас речь об усилении карантина не идет, но Кабмин разрабатывает план, по которому будет реагировать на возможное ухудшение ситуации с распространением коронавируса во время зимних праздников.