Минздрав против отмены движения транспорта во время локдауна

В Министерстве здравоохранения считают нецелесообразным останавливать работу общественного транспорта после введения локдауна в Украине. В министерстве утверждают, что ограничение не повлияет на эпидемическую ситуацию в стране.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире украинского телеканала. Он отметил, что главная цель локдауна — это уменьшение давления на медицинскую систему.

— Это главный показатель, который мы принимаем во внимание, — пояснил министр.

Читайте: Как работает локдаун в мире и где он дал результат

Степанов отметил, что во время локдауна будут работать не только маркеты и аптеки, но и объекты критической инфраструктуры, в частности больницы, сотрудникам которых нужно ездить на транспорте на работу.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее отмечал, что ограничения работы транспорта не планируется. Внутренние перелеты отменять не будут, а что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

Локдаун в Украине

30 ноября СМИ сообщили, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января. Такую информацию они получили от информатора в Кабинете министров Украины.

В пресс-службе президента 30 ноября заявили, что точной даты введения локдауна в Украине пока нет.

Фото: Максим Степанов