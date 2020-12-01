В случае введения локдауна в Украине работу транспорта не планируют останавливать. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он объяснил, что городские, внутриобластные, междугородные перевозки и Укрзализныця должны работать. Возможны лишь точечные региональные ограничения.

— Даже те страны, которые вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных сфер, разрешали транспорту работать. Это артерия прежде всего для экономики. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим, — отметил Криклий.

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Министр добавил, что внутренние перелеты не будут отменять. А вот что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране и готовность принимать украинские самолеты.

По словам Криклия, сейчас идут консультации по ужесточению карантина, но финальных дат нет.

Локдаун в Украине

30 ноября СМИ сообщили, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января. Такую информацию они получили от информатора в Кабинете министров Украины.

В пресс-службе президента 30 ноября заявили, что точной даты введения локдауна в Украине пока нет.