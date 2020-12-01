У разі запровадження локдауну в Україні роботу транспорту не планують зупиняти. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він пояснив, що міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та Укрзалізниця повинні працювати. Можливі лише точкові регіональні обмеження.

– Навіть ті країни, які запроваджували деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, дозволяли транспорту працювати. Це артерія передусім для економіки. Я наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим, – зазначив Криклій.

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Міністр додав, що внутрішні перельоти не скасовуватимуть. А от що стосується міжнародного авіасполучення, то варто брати до уваги ситуацію в іншій країні та готовність приймати українські літаки.

За словами Криклія, наразі тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає.

Локдаун в Україні

30 листопада ЗМІ повідомили, що локдаун в Україні запровадять з 23 грудня по 15 січня. Таку інформацію вони отримали від інформатора у Кабінеті міністрів України.

Водночас у прес-службі президента 30 листопада заявили, що точної дати запровадження локдауну в Україні поки немає.