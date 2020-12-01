Позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони – нова посада Олексія Арестовича, який лише місяць тому став спікером делегації України у ТКГ.

Єрмак, представляючи Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств, зазначив, що головне завдання його нового радника – протидія поширенню дезінформації та фейків, а також необґрунтованих звинувачень, на які потрібно оперативно реагувати.

Голова ОП висловив сподівання, що Арестович побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектору безпеки та оборони.

Сам Арестович, коментуючи нове призначення, наголосив, що його діяльність у ТКГ зберігається.

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Українського військового і політичного оглядача Олексія Арестовича 28 жовтня призначили спікером української делегаціі в Тристоронньої контактній групі.

Тобто він є радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями єдиного голосу з інформування ЗМІ та міжнародних партнерів.