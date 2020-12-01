Как не попасть в финансовую аферу и правильно делать сбережения

Уровень финансовой грамотности в Украине — один из самых низких в Европе. Об этом свидетельствуют исследования USAID в разные годы, показатель колеблется в пределах 11 баллов из 21.

Украинцы знают не понаслышке, что такое инфляция и экономический кризис, поэтому и уровень доверия к финансовым организациям очень низкий.

Сбережения обычно хранят дома, в банке, морозильной камере или другом “недоступном” месте, где деньги просто стареют и теряют свою ценность. Зато сбережения на депозитном счету есть только у 12% опрашиваемых, это говорит о недоверии к банкам и предпочтении наличности.

Тем временем мошенники держат руку на пульсе и постоянно придумывают новые схемы, в которые легко попадает население. Вспомним финансовую пирамиду B2B Jewelry, работу которой СБУ заблокировала летом этого года. К стандартной модели пирамиды аферисты добавили продажу реальных ювелирных изделий. Фиктивные сертификаты на несуществующий кешбэк приобрели больше 600 тыс. украинцев.

Как научиться правильно экономить, просчитывать финансовые риски и не попадать в финансовые аферы, читайте в материале Фактов ICTV.

Финансовые риски и как их минимизировать

Финансовые риски бывают разными, по словам инвестаналитика Европейского Аналитического Центра Вадима Бардася, в быту чаще всего возникает риск потери и снижения доходов и обесценивания денег.

Грамотное сбережение

Любое сбережение следует начинать с цели, когда определились, на что будете откладывать, нужно подумать про сумму, которую будете откладывать каждый месяц. Очень важно иметь силу воли и регулярно пополнять сбережения, не тратя отложенное на другие потребности.

Первое правило, которое мотивирует к сбережению, выходит из того, что деньги обесцениваются с течением времени, — отмечает Вадим Бардась. — Поэтому сбережения желательно формировать не в конверте под кроватью, а в ликвидных активах, в том числе в ценных бумагах.

Для тех, кто считает такое инвестирование рискованным и сложным, лучше открывать депозитные счета в финансовых учреждениях. Главное, при одинаковом риске выбирать вариант с большей доходностью.

Ошибки в таком виде сбережения связаны в первую очередь с выбором правильного актива для вложения средств. Чтобы снизить риск их потери, нужно равномерно распределить капитал. Никогда не вкладывайте все свои сбережения в одно финансовое учреждение или актив, даже если обещают очень большой доход.

В случае непредвиденной ситуации вы не потеряете все деньги сразу, ведь риск, к сожалению, есть всегда. Поэтому еще одним правилом безопасной инвестиции является оценка рисков. Нужно тщательно исследовать репутацию банка, в котором вы собираетесь открыть депозит, узнать про все условия договора. Просчитать выгодность этого предложения и сравнить с предложениями других банков.

Отсутствие большой суммы наличности облегчает сбережения тем, что удерживает от соблазна потратить эти деньги не так, как планировалось.

Финансовые аферы

В последнее время количество финансовых афер увеличилось, об этом свидетельствуют данные НБУ и это является одной из причин недоверия украинцев к финансовым учреждениям. Так называемые карманные банки, которые создаются для обслуживания счетов крупных компаний, постоянно ликвидируются НБУ, а вместе с ними вкладчики теряют свои деньги.

В современных условиях финансовые аферы достаточно диверсифицированные и скрытые для распознавания. Может подвести даже первоклассная инвестиционная компания или государственный банк, — говорит Вадим Бардась.

Тут снова пригождается финансовая грамотность. Выделяют такие признаки несамостоятельных банков:

Банк принадлежит узкому кругу собственников;

Льготное обслуживание и оказание льготных услуг владельцам кредитной организации и связанных с этим компаний;

Использование денег только для проектов определенной организации, финансовой группы;

Если вы заметили один из этих признаков у банка, в котором собираетесь открыть депозит, лучше не делайте этого.

Популярными являются и мелкие интернет-аферы по СМС и интернет-банкингу. Есть несколько самых популярных финансовых интернет афер: создание дубликата сим-карты, через нее получение доступа к счетам, завладение паролем от интернет-приложения, взятие онлайн-кредитов на чужое имя.

Для того, чтобы защититься от этих мошенников, нужно заботиться о безопасности своих данных, а в особенности финансового номера телефона. Финансовый номер телефона — это номер, к которому привязаны ваши банковские карточки, счета и интернет-приложения. Узнав его, опытный аферист сможет контролировать ваши счета.

Старайтесь не сообщать этот номер никому, не оставляйте его на сайтах в разных анкетах и создайте отдельный номер для общения со знакомыми, а другой — для финансовых операций. Можно также установить пин-код на сим-карту, а лучше подписать со своим мобильным оператором контракт.

Самый эффективный метод борьбы с финансовыми махинациями — повышение уровня финансовой грамотности, самообразование.

Для минимизации и своевременного распознавания финансовых рисков, а большинство из них для домашнего хозяйства индивидуальны, необходимо в первую очередь работать над развитием личности. Увеличение финансовой грамотности и кругозора у владельца капитала ведет к уменьшению и оптимизации трат.

Риск потери и снижения доходов может коснуться каждого, иногда по причине потери работы, а иногда из-за болезни или потери работоспособности. На этот случай и нужна финансовая подушка, которую можно грамотно формировать благодаря сбережениям.