Як не потрапити в фінансові афери та правильно заощаджувати

Рівень фінансової грамотності в Україні – один з найнижчих в Європі. Про це свідчать дослідження USAID за різні роки, показник коливається в межах 11 балів з 21.

Українці не з чуток знають, що таке інфляція та економічна криза, тож рівень довіри до фінансових установ дуже низький.

Тому і заощадження, зазвичай, зберігають вдома, в банці, морозильній камері чи в іншому “недоступному” місці, де гроші просто старіють і втрачають свою цінність. Натомість заощадження на депозитному рахунку в банку мають лише 12 % з опитуваних, це свідчить про недовіру до банків та про надання переваги готівці.

Тим часом шахраї тримають руку на пульсі і постійно вигадують нові схеми, в які легко потрапляє населення. Згадаймо фінансову піраміду B2B Jewelry, діяльність якої СБУ заблокувала влітку цього року. До стандартної моделі піраміди аферисти додали продаж реальних ювелірних виробів. Фіктивні сертифікати на отримання кешбеку, якого не існувало, придбали понад 600 тис. українців.

Як навчитися правильно заощаджувати, прораховувати фінансові ризики та не потрапляти в фінансові афери, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фінансові ризики та як їх мінімізувати

Фінансові ризики бувають різними, за словами інвестаналітика Європейського Аналітичного Центру Вадима Бардася, в побуті найчастіше виникають ризики втрати та зниження доходів і ризик знецінення грошей.

Грамотне заощадження

Будь-яке заощадження варто починати із мети, коли визначилися на що будете відкладати, треба подумати про суму, яку відкладатимете щомісця. Дуже важливо мати силу волі і регулярно поповнювати заощадження, не витрачаючи збережене на інші потреби.

Перше правило, котре мотивує до заощаджень виходить з того, що гроші знецінюються з плином часу, – зазначає Вадим Бардась. – Тому їх потрібно формувати не у конверті під ліжком, а у ліквідних активах, зокрема в цінних паперах.

Для тих, хто вважає таке інвестування ризикованим та складним, краще відкривати депозитні рахунки у фінансових установах. Головне за однакового ризику обирати варіант з більшою дохідністю.

Помилки в такому виді заощадження пов’язані насамперед з вибором правильного активу для збереження коштів. Щоб знизити ризик їх втрати, потрібно рівномірно розподіляти гроші. Ніколи не вкладайте всі свої заощадження в одну фінансову установу чи актив, навіть якщо обіцяють дуже великий прибуток.

У разі непередбачуваної ситуації ви не втратите всі гроші одразу, адже ризик, на жаль, існує завжди. Тому ще одним правилом безпечної інвестиції є оцінка ризиків. Треба ретельно дослідити репутацію банку, у якому ви збираєтесь відкрити депозит, дізнатись про всі умови договору. Прорахувати вигідність цієї пропозиції та порівняти з пропозиціями інших установ.

Відсутність великої суми готівки вдома полегшує заощадження тим, що втримує від спокуси витрати ці гроші не так, як планувалося.

Фінансові афери

Останнім часом кількість фінансових афер збільшилась, про це свідчать дані НБУ, і це є однією з причин недовіри українців до фінансових установ. Так звані кишенькові банки, що створюються для обслуговування рахунків великих компаній, постійно ліквідуються НБУ, а разом з ними вкладники втрачають свої гроші.

Сьогодні фінансові афери достатньо диверсифіковані та приховані для розпізнавання. Може підвести навіть першокласна інвестиційна компанія або державний банк, – каже Вадим Бардась.

Тут знову в нагоді стає фінансова грамотність. Виділяють такі ознаки несамостійних банків:

Банк належить вузькому колу власників;

Пільгове обслуговування і надання пільгових послуг власникам кредитної організації і пов’язаних з цим компаній;

Використання коштів тільки для проектів певної організації, фінансової групи;

Якщо ви помітили одну з цих ознак у банку, в якому збираєтесь відкрити депозит, краще не робіть цього.

Поширеними є і дрібні інтернет-афери через СМС та інтернет банкінг. Найпопулярніші серед них: створення дублікату сім-карти, через неї отримання доступу до рахунків, заволодіння паролями від інтернет-застосунку, взяття онлайн-кредитів на чуже ім’я.

Для того, щоб захиститись від цих шахраїв, потрібно дбати про безпеку своїх даних, особливо фінансового номеру телефону. Фінансовий номер телефону – це номер, до якого прив’язані ваші банківські картки, рахунки та інтернет-застосунки. Дізнавшись його, досвідчений аферист може контролювати ваші рахунки.

Намагайтеся не повідомляти цей номер нікому, не залишайте його на сайтах в різноманітних анкетах та створіть окремий номер для спілкування зі знайомими, а окремий – для фінансових операцій. Можна також встановити пін-код на сім-карту, а краще укласти зі своїм мобільним оператором контракт.

Найефективніший метод боротьби з фінансовими махінаціями – підвищення рівня фінансової грамотності та самоосвіта.

Для мінімізації та вчасного розпізнавання фінансових ризиків, а більшість з них є індивідуальними, необхідно насамперед працювати над розвитком особистості. Підвищення рівня фінансової грамотності та кругозору у власників капіталу веде до зменшення та оптимізації витрат.

Ризик втрати та зниження доходів може торкнутися кожного, іноді через втрату роботи, а інколи через хворобу чи втрату працездатності. На цей випадок і потрібна фінансова подушка, яку можна грамотно формувати завдяки заощадженню.