Зміни з 1 грудня: зростуть зарплати, пенсії та допомоги

У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні від 1 грудня зростуть пенсії та зарплати.

Що зміниться в Україні з 1 грудня 2020 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Карантин

В Україні з 1 грудня можуть продовжити карантин вихідного дня, який було запроваджено, попередньо, до кінця осені.

25 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що про посилення карантину нині не йдеться, отже найімовірніший сценарій – продовження жорсткого карантину на вихідних.

Утім, повний локдаун може загрожувати в грудні, адже уряд розробляє план реагування на можливі сценарії поширення коронавірусу під час новорічних свят.

Соцвиплати

Від 1 грудня зросте прожитковий мінімум, а отже, більшими стануть зарплати, пенсії та допомоги.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць зросте на 71 грн – із 2 118 грн до 2 189 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення новий прожитковий мінімум становитиме:

на дітей віком до 6 років — 1 921 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 2 395 грн;

працездатних осіб — 2 270 грн;

осіб, які втратили працездатність, — 1 769 грн.

Пенсія

Від 1 грудня зросте мінімальна пенсія, після чого пенсіонери отримуватимуть мінімум 1 769 грн, тобто на 57 грн більше.

Які виплати пенсіонерам будуть збільшені:

мінімальні розміри пенсії за віком (за наявності страхового стажу в 20 років у жінок і 25 років у чоловіків – для пенсій, призначених до 01.10.2011 та 30 років у жінок, 35 років у чоловіків – для пенсій, призначених після 01.10.2011);

мінімальні розміри пенсій з інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;

мінімальні розміри пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

розміри надбавок та підвищень, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

пенсії за особливі заслуги згідно із законом України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною;

підвищення, передбачені законами України Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту та Про жертви нацистських переслідувань;

щомісячна державна адресна допомога людям з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків ЧАЕС та на догляд інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Також буде проведено перерахунок надбавок особам, які мають статуси: Почесний донор СРСР та Почесний донор України. Розмір надбавки зросте від 202,70 грн (2027 х 10%) до 218,90 грн (2189 х 10%).

Розмір максимальної пенсії зросте на 570 грн – від 17 120 грн до 17 690 грн.

Перерахунок здійснюється автоматично та не потребує особистого звернення.

Зарплата

Мінімальна зарплата прямо не прив’язана до прожиткового мінімуму, а отже, у грудні залишиться на рівні 5 тис. грн.

Натомість зросте сума оплати праці бюджетників, яку проіндексують.

Як зміняться деякі з окладів з 1 грудня:

11 тарифна ставка – зросте від нинішніх 4 383 грн до 4 472 грн;

15 тарифна ставка — зросте від нинішніх 5 740 грн до 5 857 грн;

24 тарифна ставка — зросте від нинішніх 9 701 грн до 9 897 грн.

Читайте: Чому в Україні перенесли зростання мінімальної зарплатні

Аліменти

Мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для відповідної категорії:

для дітей віком до 6 років — 960,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1197,5 грн.

Рекомендовані виплати, до яких суд може зобов’язати, вдвічі вищі – 1 921 грн та 2 395 грн відповідно.

Допомога з безробіття

Завдяки зростанню показника прожиткового мінімуму українці матимуть змогу отримати вищий розмір допомоги з безробіття.

Максимальний розмір таких виплат із 1 грудня становитиме 9 080 грн.

Тарифи

Ціна на електроенергію здорожчає з 1 грудня для промисловості, що зачепить і пересічних українців. В Україні здорожчає вартість транспортування електроенергії на підприємства промисловості на 30% з 240,23 грн до 312,76 грн за МВт-год.

Експерти кажуть, що зростання вартості світла стане ударом не тільки для промисловості, а й для простих українців, оскільки вплине на курс долара й інфляцію.

Ціна газу для населення не зміниться. Нафтогаз України зберіг на грудень ціну на природний газ для населення на рівні 6,33 грн/куб. м (з ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки.

Також збережеться ціна за тарифом Річний на рівні 6,45 грн/ куб. м газу (з ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки).

Банки

Банки почнуть приймати електронні паспорти під час касових операцій. Від 1 грудня для здійснення будь-яких операцій касири банку зможуть приймати від клієнтів цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у додатку Дія для його їхньої ідентифікації та верифікації.

Телебачення

Київстар змінить вартість пакетів послуги Київстар ТБ. Від 1 грудня запроваджуються нові пакети послуги Київстар ТБ для абонентів мобільного зв’язку, послуги Домашній інтернет, а також тарифів Усе разом.

У зв’язку з цим пакет Базовий буде закритий для нових підключень і перейменований у Стартовий.

Абоненти, які підключили цей пакет до 30 листопада 2020 включно, продовжать обслуговуватися на тих самих умовах.

Для українців за кордоном

Від 1 грудня власники гуманітарних віз в Польщі можуть отримати дозвіл на роботу. Українці, які перебувають у Польщі на основі так званих гуманітарних віз, зможуть претендувати на офіційне працевлаштування. Заяви на отримання дозволу на роботу розглядатимуть у воєводських управліннях.