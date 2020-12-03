Максима Микитася – бывшего нардепа и экс-главу компании Укрбуд, подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии – 2 декабря выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис заявила, что Микитась пошел на сотрудничество со следствием, поэтому суд на закрытом заседании изменил ему меру пресечения.

Читайте: САП сообщила о новом подозрении бывшему чиновнику Укрбуда Микитасю

Накануне в НАБУ сообщили, что Максим Микитась возместил 50 млн грн убытков по делу об афере с квартирами для Национальной гвардии.

Микитась и еще семи фигурантам инкриминируется организация схемы, которая нанесла более 81 млн грн убытков.

Было соглашение о строительстве ЖК на территории бывшей военной части на Печерске. В обмен на участок в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но в 2016-2017 годах заключили дополнительные соглашения, по которым НГУ отказалась от квартир на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Их стоимость оказалась почти на 81,64 млн грн меньше стоимости квартир, которые должна была получить НГУ на старте договоренностей