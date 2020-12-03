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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Укроборонпром планують ліквідувати в 2021 році

У 2021 році державний концерн Укроборонпром припинить своє існування, натомість його трансформують у  холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час брифінгу 3 грудня.

– Планується, що наступного року Укроборонпром припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків, – зазначив директор.

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Гусєв відмітив, що у 2021 році  замість концерну створять два великі холдинги. Перший – Оборонні системи України, до якого увійдуть холдинги, які опікуватимуться авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними та морськими системами.

Другий – аерокосмічний холдинг, який займатиметься аерокосмічним будуванням, аерокосмічними компонентами та космічними системами.

Директор також додав, що разом з холдингами сформують наглядову раду. Перші рішення щодо реалізації реформи концерну очікуються у наступні шість місяців.

Зміни будуть впроваджуватися за дорученням президента Володимира Зеленського, який виступив за запровадження корпоративної культури управління в Укроборонпромі.

Новий голова Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня призначив Юрія Гусєва директором Державного концерну Укроборонпром. 

Юрій Гусєв з липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію.

Фото: Херсонська ОДА

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