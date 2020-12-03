Винницкие полицейские разоблачили осужденного, который обманывал людей, находясь в камере исправительной колонии. Мужчина звонил гражданам, представляясь сотрудником банка.

С преступной схемой столкнулись около 10 человек. Известно, что в прошлом году жертвой мошенника стала жительница Закарпатской области. Мужчина попросил ее подтвердить платеж в интернет-магазине.

Когда женщина ответила, что не делала заказов, он убедил ее перевести на номер 1,6 тыс. грн. Мол, таким образом финансовая операция отменится, а средства вернутся на карту.

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Правоохранители провели обыски и изъяли у осужденного телефоны и сим-карты. Сейчас он отбывает наказание за убийство.











Зарабатывал из тюремной камеры: в Виннице осужденный обманывал людей / 3 фотографии

Кибермошенничество на Кировоградщине

В Кировоградской области девушка обманула людей на 400 тыс. грн. Она создавала страницы в Instagram, где якобы продавала обувь. После получения предоплаты от пользователей, 23-летняя мошенница блокировала их.