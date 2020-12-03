Вінницькі поліцейські викрили засудженого, який ошукував людей, знаходячись у камері виправної колонії. Чоловік телефонував до громадян, представляючись співробітником банку.

На злочинну схему натрапило близько 10 людей. Відомо, що минулого року жертвою шахрая стала мешканка Закарпатської області. Чоловік попросив її підтвердити платіж в інтернет-магазині.

Коли жінка відповіла, що не робила замовлень, він переконав її переказати на телефонний номер 1,6 тис. грн. Мовляв, таким чином фінансова операція скасується, а кошти повернуться на карту.

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Правоохоронці провели обшуки та вилучили у засудженого телефони та сім-карти. Наразі він відбуває покарання за вбивство.











Заробляв з тюремної камери: у Вінниці засуджений ошукував людей / 3 фотографии

Кібер-шахрайство на Кіровоградщині

У Кіровоградській області дівчина ошукала людей на 400 тис. грн. Вона створювала сторінки в Instagram, де нібито продавала взуття. Після отримання передоплати від користувачів 23-річна шахрайка блокувала їх.