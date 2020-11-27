Метинвест увеличил поставки кислорода в больницы Мариуполя

В городской больнице №9 Мариуполя завершили работы по установке трех дополнительных кислородных станций жидкого газа, уже выполнена разводка и подключение 90 точек прямой подачи жизненно необходимого кислорода.

На дополнительные точки кислород будут поставлять в жидком виде. Установленные стационарные станции являются узлом распределения ресурса и позволяют одновременно подавать кислород к большему количеству постов или точек подключения.

Это более эффективно для пациентов, потому что подача жизненно необходимого газа осуществляется бесперебойно. А для медучреждения позволит сократить время обслуживания и количество баллонов, задействованных в обмене.

При выполнении работ по установке трех кислородных станций в горбольнице №9 проложили 1 230 м кислородопровода и смонтировали рампы на 180 баллонов.

К уже работающим 22 точкам с подачей кислорода подключили 90 новых койко-мест и теперь их в больнице будет 112. Кроме того, были смонтированы системы подачи газообразного кислорода на рампы после газификации жидкого кислорода.

Читайте: Метинвест впервые в истории провел виртуальный тур на ММК им. Ильича

Привозить жидкий кислород будет специальная машина – автомобильная газификационная установка, оборудованная криогенным насосом и теплообменником, в котором жидкость нагревается до газообразного состояния и заполняется в баллоны.

Также станции оборудуют не только световой и звуковой сигнализацией контроля давления в рампах, но и прибором, отсылающим SMS на смартфон оператора. Это дублирование системы контроля и оповещения на случай непредвиденных ситуаций.

С начала года Группа Метинвест в Мариуполе обустроила 345 кислородных точек в медучреждениях города.

Метинвест сократил издержки на $50 млн в год с помощью диджитализации