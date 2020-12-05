Разумков подписал законы в поддержку предпринимателей во время карантина

Председатель Парламента Дмитрий Разумков подписал ряд законов для помощи предпринимателям во время действия карантина. Их главная цель — обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц и отдельных групп предпринимателей.

Благодаря этим законодательным инициативам застрахованные наемные работники, работа которых временно остановлена ​​в результате введения ограничительных мер, получат единовременную выплату в размере 8 тыс. грн.

В случае сокращения продолжительности рабочего времени работников предприниматели смогут получить единовременное пособие для выплаты своим сотрудникам — до 8 тыс. грн на одного человека (пропорционально сокращенной продолжительности работы).

Предприниматели, являющиеся юридическими лицами, также смогут получить компенсацию. Они имеют возможность получить возмещение расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Сумма выплаты равна средней сумме уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты единого налога на период с декабря 2020 года по май 2021 года.

Это законы:

О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2 (законопроект №4429);

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2 (законопроект №4430);

О внесении изменений в статью 28 Закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год (законопроект №4431).

Кроме того, законы запрещают взыскания арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина. Вместе с тем на момент карантина и три месяца после них продолжается действие разрешительных документов.

Протесты под Радой: предприниматели требуют отменить кассовые аппараты

В Киеве под Верховной Радой предприниматели вышли на акцию протеста. Они требуют принять законопроекты об отмене фискализации и введении кассовых аппаратов.

Также среди требований митингующих не вводить карантин для малого и микробизнеса. В то же время они просят принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.