Разумков підписав закони на підтримку підприємців під час карантину

Голова Парламенту Дмитро Разумков підписав низку законів для допомоги підприємцям під час дії карантинних обмежень. Їхня головна мета – забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб та окремих груп підприємців.

Завдяки цим законодавчим ініціативам застраховані наймані працівники, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, отримають одноразову виплату у розмірі 8 тис. грн.

У випадку скорочення тривалості робочого часу працівників підприємці зможуть отримати одноразову допомогу для виплати своїм співробітникам – до 8 тис. грн на одну особу (пропорційно скороченій тривалості роботи).

Підприємці, які є юридичними особами, також зможуть отримати компенсацію. Вони мають можливість отримати відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Сума виплати дорівнює середній сумі сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати єдиного податку на період з грудня 2020 року по травень 2021 року.

Це закони:

Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 (законопроект №4429);

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 (законопроект №4430);

Про внесення змін до статті 28 Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік (законопроект №4431).

Крім того, закони забороняють стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину. Разом з тим, на час карантинних обмежень і три місяці після них продовжується дія дозвільних документів.

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