В Кривом Роге, по данным экзитпола, во втором туре выборов мэра лидирует представитель Слуги народа Дмитрий Шевчик. На втором месте Константин Павлов от ОПЗЖ.

Такие данные опубликовал телеканал Украина 24.

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Согласно их эксзитполу Дмитрий Шевчик набрал 51,7%, а Константин Павлов — 47,2%.

Однако Центр исследований развития территорий опубликовал другие данные. Согласно им лидирует Константин Павлов, который набирает 58,86%, а Дмитрий Шевчик — 41,14%.

Местные выборы в Кривом Роге 25 октября

По итогам голосования 25 октября в Кривом Роге наибольшее количество голосов получил действующий мэр Юрий Вилкул — 44,96%. Однако он отказался от участия во втором туре из-за проблем со здоровьем.

Поэтому в бюллетень включен Константин Павлов, занявший третье место с 9,15% голосов избирателей.

17 ноября Криворожская городская ТИК приняла решение провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря.