Вибори мера у Кривому Розі – результати екзит-полу

У Кривому Розі, за даними екзит-полу, у другому турі виборів мера лідирує представник Слуги народу Дмитро Шевчик. На другому місці Костянтин Павлов від ОПЗЖ.

Такі дані опублікував телеканал Україна 24.

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Згідно з їхнім екзит-полом, Дмитро Шевчик набрав 51,7%, а Костянтин Павлов – 47,2%.

Однак Центр досліджень розвитку територій опублікував інші дані. Згідно з ними лідирує Костянтин Павлов, який набирає 58,86%, а Дмитро Шевчик – 41,14%.

Місцеві вибори у Кривому Розі 25 жовтня

За підсумками голосування 25 жовтня у Кривому Розі найбільшу кількість голосів отримав чинний міський голова Юрій Вілкул – 44,96%. Проте він відмовився від участі у другому турі через проблеми зі здоров’ям.

Тому до бюлетеня було включено Костянтина Павлова, який посів третє місце із 9,15% голосів виборців.

17 листопада Криворізька міська ТВК ухвалила рішення провести повторне голосування з виборів міського голови 6 грудня.