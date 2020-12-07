4 декабря в Министерстве здравоохранения заявили, что не планируют усиливать карантин до конца 2020 года.

Но что-то вроде локдауна могут предложить в начале января 2021 года, добавляя, что система здравоохранения Украины сможет выдержать стабильный прирост пациентов с коронавирусной болезнью, который сейчас наблюдается.

Но врачи и эксперты неоднократно говорили о том, что медицинская система уже на пределе.

Но не медлят ли власти Украины с ограничениями?

Планы и реалии

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, даже несмотря на возможность медицинской системы “держаться” до конца декабря, наблюдается высокий уровень госпитализации больных с Covid-19.

Ситуация такова, что пациентам с коронавирусом, которые переносят болезнь в тяжелой форме, может не хватить мест.

— Правительство создало публично понятный индикатор в виде определенного процента занятых госпитальных коек, который легко демонстрировать обществу. Однако нужно понимать, что это за койки. В перечень добавляют все менее специализированные и оборудованные учреждения, из-за чего туда не распределяют тяжелых больных Covid-19. А всех других, кроме тяжелых, пытаются лечить дома. Из-за ошибочного индикатора мы находимся в воображаемом ощущении безопасности, хотя люди с инфекцией (Covid-19, — Ред.) получают менее эффективную медицинскую помощь и растут их риски умереть, — рассказал Фактам ICTV инфекционист Вадим Аристов.

Минздрав собирается предложить правительству ввести самые большие ограничения, учитывая украинские реалии. Ждать полной остановки страны и экономики не стоит – как, впрочем, и обычной работы учреждений.

Сейчас подробности ограничений полностью не раскрываются. Длиться они должны около трех недель, чтобы ситуация с количеством больных исправилась до февраля.

— Все врачи понимают, что с января и весь февраль ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему, и к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости и госпитализации по Covid-19, — сказал Степанов на брифинге 4 декабря.

Подробнее обо всех ограничениях станет известно 9 декабря. Однако президент Владимир Зеленский уверяет, что ждать их даже в конце месяца не стоит, ведь в нынешних условиях медицинская система еще держится.

— Я верю, что пока локдаун в декабре нам не нужен. Мы взвешивали все за и против, советовались с представителями местных властей, получили заверения Минздрава относительно контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, — заявил глава государства 4 декабря.

По его словам, общая ситуация в больницах контролируется, хотя и не обходится без проблем в отдельных медучреждениях.

Своевременный локдаун

Во многих странах усиливать ограничения начинают тогда, когда наблюдается стремительный рост ежедневных случаев заболевания. Украина не стала исключением, однако у нас усилили ограничения только на выходные.

По мнению Аристова, лучшим вариантом было бы введение локдауна гораздо раньше. Вместо января, когда ситуация может стать критической, лучше усиливать ограничения в ноябре.

— Введение локдауна в январе является очень отсроченным, ведь согласно математическим моделям, уже 4 ноября можно было ожидать недостатка приблизительно 250 реанимационных коек. К концу года он бы составлял около 4 тыс. Однако пока мы этого не видим, поскольку пациентов “придерживают” на предыдущих этапах каскада — на общих койках с кислородом. Необходимо было вводить локдаун примерно в конце ноября, чтобы он завершился к концу года. Тогда бы у нас были показатели, свидетельствующие не только о возможности поступить в систему здравоохранения, но и не попасть в перечень смертей, которых можно было бы избежать, — говорит инфекционист.

В то же время эксперт в сфере здравоохранения, председатель правления в ОО Платформа Здоровья Тимофей Бадиков выразил надежду Фактам ICTV, что даже в январе не понадобится карантин.

— Сейчас распространение заболевания притормозилось, а также параллельно готовят медицинскую сеть. Поэтому можно сказать, что власти не опаздывают с локдауном. Возможно, если динамика будет такой, как сейчас, то жесткого карантина не будет и в январе. Однако все готовятся к его введению, — рассказывает Бадиков.

С одной стороны, новогодние праздники — повод для мобилизации населения, ведь люди будут покупать подарки друг другу, собираться за праздничным столом и тому подобное. С другой — будет много выходных и праздничных дней, во время которых многие привыкли сидеть дома.

Есть небольшая вероятность того, что вместо увеличения количества заболеваний в начале января, нас наоборот ждет их уменьшение или выход на так называемое плато, когда суточное количество новых больных почти не будет меняться.

В таком случае можно было бы даже вернуться к адаптивному карантину. Особенно учитывая то, что местные власти не будут пытаться набить себе рейтинг, как это было перед местными выборами.

— Если местная власть настроена на конструктив, то они мотивированы сделать все, чтобы в регионе не ввели аналог жесткого локдауна. Для этого есть очень понятный алгоритм: соблюдать правила безопасности, распоряжения Кабинета министров и тому подобное. Как показала практика, этого не происходило. Или показатели были не такими, или центральные власти что-то не то делали, манипуляциями набивая себе политические дивиденды. Стало понятно, что адаптивный карантин в условиях политической дестабилизации был невозможен… Но выборы закончились, все политические игры ушли в прошлое, и это позволит не вводить локдаун повсюду, — выражает мнение Бадиков.

Возможно, тогда действительно будет достаточно адаптивной системы, которая “прижилась” в Украине. Однако это не означает, что во время локдауна не возникнет никаких проблем.

Проблемные точки

Интересно, что во время нового карантина не собираются останавливать транспорт.

То есть общественный, междугородный и даже международный транспорт будет функционировать.

— Какими могут быть усиленные ограничительные меры в январе? Сейчас ни один из планов не предусматривает закрытия городского общественного транспорта. Мы также не рассматриваем возможности закрытия междугородного и международного сообщения, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Конечно, такое решение может быть связано с тем, что коронавирус не будут пытаться локализовать в отдельных регионах. Ситуация в стране и так тяжелая, независимо от области.

Но главным в локдауне должны быть все же не ограничения, а их соблюдение. Даже в Министерстве здравоохранения констатируют, что украинцы плохо соблюдают ограничения.

Проблема существует не только в Украине, но и во многих других странах мира. В Испании несоблюдение карантина гражданами привело к тому, что власти были вынуждены установить жесткий контроль.

Теперь в государстве не разрешено даже выходить на улицу без маски, полностью закрывающей рот и нос. А за любое нарушение граждан ждет немалый штраф.

Возможно, нечто подобное нужно и в Украине, но это должно быть на контроле не медиков, а полиции и соответствующих государственных служб.

— Можно говорить об информационной кампании, но без жестких действий со стороны государства по соблюдению карантинных требований пока мы видим такой результат. Есть города, где все соблюдают, а есть города, где даже руководители определенных органов просто не верят, — говорит председатель правления в ОО Платформа Здоровье.

А без контроля или сознательного подхода всех граждан к соблюдению рекомендаций, страну ожидает скорое увеличение количества пациентов с Covid-19.

Результатом этого станет увеличение количества больных, из-за чего возрастет и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации.

— Люди сперва подхватывают инфекцию, испытывают какие-то симптомы, обращаются к врачу за диагностикой и лечат начальные стадии болезни дома. Далее все каскадом — общие кровати, кровати с кислородом и реанимационные при необходимости. Если мы видим, что кровати в реанимации переполняются (или должны были бы переполниться — если все бы работало как в развитых странах), то нужно весь каскад останавливать. Ведь люди, которым не хватит уже никаких кроватей с кислородом в начале января, наверное, сейчас где-то подхватывают инфекцию, — выразил мнение Аристов.

При любом развитии событий Украине необходима стабильная система тестирования. Важно не только наращивать суточное количество тестов, но и сделать их доступными и быстрыми повсюду.

Чтобы не было такого, что пожилому мужчине из группы риска приходится ждать неделю результата анализа.

— Тестирование должно быть одинаково доступным в любом селе, городе, чтобы срок поступления результатов был одинаковым. Возможно, необходимо сделать среднее количество тестов равномерным по всей стране — как и скорость, с которой получают их результат, — считает Бадиков.

У локдауна очень много как противников, так и сторонников. С одной стороны, слабая экономика Украины и так сильно пострадала от пандемии, с другой — большое количество новых кейсов ежедневно создает значительную нагрузку на систему здравоохранения.

Если не выдержит что-то одно, то не поздоровится всем. Власти считают, что делать что-то в спешке не нужно.

Действительно — в той ситуации, в которой оказалась Украина, только время покажет, что нужно делать. Но не будет ли тогда слишком поздно?