В ночь на 18 мая российские войска продолжили массированные атаки по Украине.

Под ударами оказались Днепр и Одесса, где зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и десятки пострадавших.

Также вражеские беспилотники атаковали Кировоградскую, Хмельницкую, Черкасскую и Ровенскую области.

Между тем НАБУ и САП опровергли очередной фейк российской пропаганды о якобы расследовании в отношении Елены Зеленской, а премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о возможных уголовных преступлениях после обнаружения измельченных документов и партийной агитации Фидес в здании бывшего министерства.

Атака на Днепр

В ночь на 18 мая российские войска атаковали Днепр ракетами. В городе прогремела серия взрывов, возникли масштабные пожары, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, сначала загорелась крыша многоэтажки. Позже стало известно о нескольких пожарах в разных районах города.

В одном из домов из-за атаки были заблокированы люди. На местах работали спасатели, медики и другие экстренные службы.

Кроме того, в Днепровском районе российские войска попали по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Там также возник пожар.

Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако впоследствии количество раненых возросло до 18 человек.

Среди пострадавших — двухлетняя девочка и 10-летний мальчик. Дети находятся на амбулаторном лечении.

В больницах остаются восемь человек — четыре женщины и четверо мужчин. По оценкам медиков, все они в состоянии средней тяжести.

Атака на Одессу

В ночь на 18 мая российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы города.

В Киевском и Приморском районах зафиксированы попадания БпЛА в жилые дома.

По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, один из одноэтажных домов в Приморском районе был полностью разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление.

После ударов возникли локальные пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Также повреждения получили здания городского лицея и детского сада.

В ГСЧС уточнили, что по одному из адресов загорелось чердачное перекрытие и квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Еще один одноэтажный дом также подвергся разрушениям и загорелся.

Под утро российские войска отдельно атаковали объекты инфраструктуры Одессы.

По состоянию на утро известно о двух пострадавших — 11-летнем мальчике и 59-летнем мужчине. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В ГСЧС уточнили, что ребенок пострадал в разрушенном одноэтажном доме.

Во время ночной атаки российский беспилотник также повредил китайское торговое судно в Черном море.

Атака на Кировоградскую область

Ночью российские беспилотники атаковали Кировоградскую область.

В Кропивницком районе в результате удара БпЛА повреждения получил частный жилой дом.

Загорелась кровля дома, огонь охватил около 40 кв.м.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атака на Ровенскую область

Ночью российские войска атаковали Ровенскую область воздушными целями. В регионе фиксировали взрывы.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. На местах работают представители Сил обороны и профильных служб.

Атака на Черкасскую область

Черкасская область также находилась под атакой вражеских беспилотников.

В пределах региона обезврежено по меньшей мере шесть российских БпЛА. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

Обследование территорий после атаки продолжается.

Атака беспилотников на Хмельницкую область

Ночью российские войска атаковали Хмельницкую область беспилотниками.

В результате ударов на территории предприятий возникли пожары.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Информация о пострадавших или погибших не поступала.

НАБУ и САП опровергли фейк Кремля

В НАБУ и САП заявили о новой волне российской дезинформации о якобы расследованиях в отношении жены президента Украины Елены Зеленской.

В ведомствах отметили, что эта информация не соответствует действительности, а никаких процессуальных действий в отношении Елены Зеленской не проводится.

Антикоррупционные органы заявили, что такие информационные кампании являются частью системной работы России, направленной на дискредитацию украинских институтов и дестабилизацию ситуации в стране.

В НАБУ и САП призвали граждан пользоваться официальными источниками информации и не распространять фейки.

Скандал с документами партии Орбана в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о возможных уголовных преступлениях после обнаружения в подвале бывшего Министерства строительства и транспорта мешков с измельченными документами и агитацией партии Фидес.

На видео, которое опубликовал Мадьяр, видно коробки с партийной символикой, листовками и мешки с уничтоженными бумагами.

По словам премьера, в помещении могли незаконно хранить агитационные материалы партии Виктора Орбана с использованием государственных ресурсов.

Мадьяр заявил, что правоохранители должны проверить возможное незаконное финансирование партии и использование государственных помещений в политических целях.

Он также отметил, что полиция и государственное аудиторское управление должны провести расследование этой ситуации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 545-е сутки.

