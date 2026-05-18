Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обнародовал видео из здания бывшего Министерства строительства и транспорта, где, по его словам, остались мешки с измельченными документами, листовками и партийной символикой партии его предшественника Виктора Орбана.

Об этом Петер Мадьяр заявил в Facebook.

В министерстве Венгрии нашли измельченные документы партии Орбана

— Смотрите, что мы нашли в подвале бывшего министерства Яноша Лазара: мешки с измельченными документами, листовки Фидес, атрибутику DPK (Digitális Polgári Kör — сеть онлайн-сообществ, инициированная партией Фидес, — Ред.), — заявил Мадьяр в видео.

Сотрудники обнаружили по меньшей мере 15-20 мешков с уничтоженными бумагами. Также в помещении остались партийные плакаты, флаги и листовки с лозунгом Фидес — Безопасный выбор.

Петер Мадьяр предположил, что представители предыдущего правительства не успели вывезти или полностью уничтожить документы после смены власти.

— Возникает подозрение относительно нескольких вероятных уголовных преступлений, включая незаконное финансирование партий, — заявил премьер Венгрии.

Он отметил, что правоохранители должны проверить, использовали ли государственные ресурсы, служащих или помещения министерства для изготовления и хранения агитационных материалов партии Фидес.

— Государственное аудиторское управление должно рассмотреть эти вопросы, конечно, полиция также проведет расследование, — сказал Мадьяр.

По его словам, следователи должны установить, кто именно приказал хранить партийную символику в государственном учреждении и привлекали ли к этому госслужащих.

Напомним, что 9 мая лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр официально принял присягу на посту премьер-министра Венгрии.

Его партия победила на парламентских выборах, завершив 16-летнее правление Виктора Орбана и партии Фидес.

После вступления в должность Мадьяр пообещал реформировать государственную систему, которую, по его словам, Орбан “наполнил своими людьми”, а также восстановить отношения Венгрии с Европейским Союзом.

