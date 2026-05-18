В ночь на 18 мая российская армия совершила атаку на Украину 546 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 18 мая: что известно

Ночная атака на Украину 18 мая была осуществлена с применением 524 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов Пародия. Также россияне использовали 22 ракеты, в частности 14 баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 8 крылатых ракет Искандер-К.

Запуски осуществлялись из Ростовской области и из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Крыма и Донецка.

— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

Украинская ПВО уничтожила или приглушила 507 целей — четыре ракеты и 503 дрона.

Основным направлением удара были Днепр и Днепропетровщина, Одесщина, Черниговщина и Запорожье.

В то же время зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение сбитых беспилотников и их обломков еще на 11 локациях.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что атака на Украину продолжается, ведь в воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 18 мая российская армия атаковала ракетами Днепр.

В результате удара в нескольких районах города вспыхнули пожары. В одном из домов были заблокированы люди.

Всего пострадали 18 человек, среди которых 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Они лечатся амбулаторно.

Кроме того, в больницах находятся еще восемь человек в состоянии средней тяжести — четыре женщины и столько же мужчин.

