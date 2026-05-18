Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF, украинский боксер Александр Усик, прибыл в Египет, где должен провести бой против голландца Рико Верховена.

Об этом сообщил журнал The Ring.

На странице издания в соцсети X появилось видео, где Усик со своей командой выходит из самолета.

– Привет, Каир. Салам алейкум, Каир. Мы здесь, мы готовы драться, — сказал Александр.

Oleksandr Usyk has arrived in Egypt 🇪🇬 The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN pic.twitter.com/KqMiWEOe7H — Ring Magazine (@ringmagazine) May 17, 2026

В тот же день украинец сообщил, что его тренировочный лагерь завершился.

Поединок между Усиком и Верховеном запланирован на 23 мая и состоится в одном из самых известных мест Египта – недалеко от пирамид Гизы. В андеркарде боя Усик — Верховен запланировано девять поединков.

На кону боя будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик. Также победитель станет обладателем специального пояса Король Нила.

В прошлом году Александр Усик во второй раз в карьере завоевал статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, досрочно победив британца Даниэля Дюбуа — бой завершился нокаутом в пятом раунде.

Позже украинец лишился звания абсолютного чемпиона после того, как отказался от пояса WBO.

