Мы готовы к бою: Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF, украинский боксер Александр Усик, прибыл в Египет, где должен провести бой против голландца Рико Верховена.
Об этом сообщил журнал The Ring.
На странице издания в соцсети X появилось видео, где Усик со своей командой выходит из самолета.
– Привет, Каир. Салам алейкум, Каир. Мы здесь, мы готовы драться, — сказал Александр.
Oleksandr Usyk has arrived in Egypt 🇪🇬
The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night
Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN pic.twitter.com/KqMiWEOe7H
— Ring Magazine (@ringmagazine) May 17, 2026
В тот же день украинец сообщил, что его тренировочный лагерь завершился.
Giza, we’ve officially arrived with the team#GloryInGiza pic.twitter.com/WtuV303qJI
— Oleksandr Usyk (@usykaa) May 17, 2026
Поединок между Усиком и Верховеном запланирован на 23 мая и состоится в одном из самых известных мест Египта – недалеко от пирамид Гизы. В андеркарде боя Усик — Верховен запланировано девять поединков.
На кону боя будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик. Также победитель станет обладателем специального пояса Король Нила.
В прошлом году Александр Усик во второй раз в карьере завоевал статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, досрочно победив британца Даниэля Дюбуа — бой завершился нокаутом в пятом раунде.
Позже украинец лишился звания абсолютного чемпиона после того, как отказался от пояса WBO.