В начале 2021 года ВВП Украины из-за пандемии упадет на 3%

В первом квартале 2021 года в Украине планируется падение ВВП на 3% из-за пандемии коронавируса.

Об этом во время онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

— Мы считаем, что негативный эффект пандемии иметь большое влияние в начале следующего года. Очевидно, что ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года, — отметил Петрашко.

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Он добавил, что это не помешает достичь запланированного роста в 4,6% по итогам 2021 года.

По словам министра, восстановление экономики начнется в апреле 2021 года.

Прогноз ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует спад украинской экономики к концу 2020 года на 6%.

При этом эксперты агентства считают, что в 2021 начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.