На початку 2021 року ВВП України через пандемію впаде на 3%

У першому кварталі 2021 року в Україні планується падіння ВВП на 3% через пандемію коронавірусу.

Про це під час онлайн-форуму Ukrainian Investment Roadshow заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

– Ми вважаємо, що негативний ефект пандемії матиме великий вплив на початку наступного року. Очевидно, що ВВП може впасти на 3% у першому кварталі наступного року, – зазначив Петрашко.

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Він додав, що це не завадить досягти запланованого зростання у 4,6% за підсумками 2021 року.

За словами міністра, відновлення економіки розпочнеться у квітні 2021 року.

Прогноз ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки до кінця 2020 року на 6%.

Водночас експерти агентства вважають, що у 2021 почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.