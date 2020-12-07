По данным Юрия Бутусова, в ночь перед возможным задержанием Олега Татарова детективами НАБУ, Ирина Венедиктова лично отстранила процессуальных руководителей в деле, а вместо них — назначила себя.

До работы в Офисе президента Олег Татаров занимался адвокатской деятельностью. В частности, защищал в суде экс-главу администрации Януковича Андрея Портнова. А во времена Януковича он работал начальником Главного следственного управления МВД, в результате чего попал под люстрацию.

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Но больше всего запомнился чиновник во время Евромайдана, когда оправдывал применение силы против украинского народа.

Однако после тех событий о Татарове все забыли. Но уже в августе 2020 года он неожиданно появился в Офисе президента, став заместителем Ермака. А теперь и вовсе оказался в эпицентре скандала, когда жестко раскритиковал в прессе деятельность НАБУ и его руководителя Артема Сытника.

Все это произошло почти сразу после того, как президент Зеленский заверил послов Большой семерки в независимости антикоррупционных органов.

Кроме того, Татаров является фигурантом дела экс-руководителя корпорации Укрбуд Максима Микитася. Бывшего нардепа НАБУ обвиняет в хищении денег на строительстве жилья для Нацгвардии.

Впрочем, сам Микитась пошел на сделку со следствием, возместил большую часть убытков и вышел из СИЗО. Микитась рассказал, что автором преступных схем в Укрбуде был не он, а именно Татаров, который работал в компании юристом.

Специалисты не исключают, что именно угроза уголовной ответственности могла подтолкнуть Татарова к активным действиям, несмотря на новую должность. В ответ на замену процессуальных руководителей — НАБУ обвинило генпрокурора в препятствовании расследованию.

Между тем сам Татаров, несмотря на скандалы и обвинения, все еще остается работать на Банковой. Все силы власть бросила на решение конституционного кризиса. Уже более месяца как КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. А Рада все не могла ее восстановить.

По первоначальному плану, представители парламентских фракций и Офиса президента должны были вместе написать проект закона. Но президент неожиданно внес свой законопроект, где настаивал на заключении.

Депутаты вместо этого уверяли, что эта норма не была и не будет эффективной. Мол, за все время действия отмененной статьи в тюрьму отправили лишь одного чиновника.

Ситуация изменилась с началом работы Антикоррупционного суда. Поэтому все расслабились и возвращаться к старым нормам закона не спешили.

В конце концов законодателям удалось найти разменную монету. Депутаты всех фракций без исключения назвали документ хоть и несовершенным, но компромиссным. В итоге — 289 голосов за.

Итак, если чиновник не задекларирует имущество стоимостью от 1,3 млн грн — ему грозит штраф до 51 тыс. грн или до 240 часов общественных работ. А если расхождение между декларацией и реальным состоянием превысит 9 млн грн — штраф до 85 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы.

В то же время многие юристы убеждены, что сам факт судимости, даже без тюрьмы — уже является существенным наказанием. К тому же, речь идет лишь о ложных сведениях. Происхождением же незадекларированных состояний по-прежнему будет заниматься НАБУ.

Плюс ко всему, благодаря смягчению наказания — депутаты надеются избежать новых претензий со стороны Конституционного суда.

Ситуация со скандальным решением КСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина была на краю пропасти относительно безвиза с ЕС из-за решения Конституционного суда относительно антикоррупционных законов.

По словам министра, ситуацию удалось разрешить благодаря решению президента Украины Владимира Зеленского, СНБО и Кабмина. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза.