Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина была на краю пропасти относительно безвиза с ЕС из-за решения Конституционного Суда относительно антикоррупционных законов.

— Решение КСУ действительно поставило Украину на край пропасти, внизу которой было написано “потеря безвиза”. И пальцы уже висели над пропастью, — отметил глава МИД.

По словам министра, ситуацию удалось разрешить благодаря решению президента Украины Владимира Зеленского, СНБО и Кабмина. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза.

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Кулеба также сообщил, что Украина недавно передала национальный доклад по выполнению условий по либерализации визового режима.

— Сейчас ждем реакции партнеров. Но даже их возможная констатация, которой, я уверен, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, потому что решение о лишении безвиза — это политическое решение. Могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария, — заявил Кулеба.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным ст. 366-1 УК, предусматривающей наказание за декларирование недостоверной информации.

Из-за этого ряд дел, связанных с недостоверной информацией в декларациях, закрыли.

Тогда президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.