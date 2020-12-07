На Донбассе российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, которые достигли 22 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы. Ситуация в районе боевых действий контролируется.

Оккупанты провели неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное. Они применили автоматический станковый гранатомет.

В результате обстрела украинские военные не пострадали. В ответ на вооруженные провокации украинская сторона не открыла огонь.

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Отмечается, что боевики укрепляют позиции во временно оккупированной Горловке в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное.

Саперы ГСЧС разминировали более трех гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Особый статус Донбасса

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект №4467 о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Проект закона продлит на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Верховная Рада рассмотрит документ на следующей неделе.