На Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, яких досягнули 22 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи. Ситуація в районі бойових дій контрольована.

Окупанти здійснили неприцільний обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Водяне. Вони застосували автоматичний станковий гранатомет.

В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав. У відповідь на збройні провокації українська сторона не відкрила вогонь.

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Зазначається, що бойовики зміцнюють позиції у тимчасово окупованій Горлівці в бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.

Сапери ДСНС розмінували понад три гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

Особливий статус Донбасу

До Верховної Ради 7 грудня внесли законопроект №4467 щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Проект закону продовжить на один рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Верховна Рада розгляне документ наступного тижня.

Джерело: ООС