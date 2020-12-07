На Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, яких досягнули 22 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи. Ситуація в районі бойових дій контрольована.
Окупанти здійснили неприцільний обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Водяне. Вони застосували автоматичний станковий гранатомет.
В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав. У відповідь на збройні провокації українська сторона не відкрила вогонь.
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Зазначається, що бойовики зміцнюють позиції у тимчасово окупованій Горлівці в бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.
Сапери ДСНС розмінували понад три гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.
Особливий статус Донбасу
До Верховної Ради 7 грудня внесли законопроект №4467 щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Проект закону продовжить на один рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Верховна Рада розгляне документ наступного тижня.
Джерело: ООС