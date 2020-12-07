В Раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект №4467 о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Проект закона продлит на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Его разработали нардепы фракции Слуга Народа во главе с руководителем Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко.

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Заместитель фракции Голос Ярослав Железняк в социальных сетях отметил, что этот закон необходимо принять до конца декабря.

— Дата окончания закона сейчас — 31 декабря 2020 года. Поэтому этот законопроект нужно принять до конца года. Голосовать будут за основу и в целом на следующей неделе, — написал он.

Текст документа на сайте парламента пока не опубликовали.

Перемирие на Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили соблюдение перемирия на Донбассе. Они оба довольны соблюдением перемирия на Донбассе.

Источник: Верховная Рада, Ярослав Железняк