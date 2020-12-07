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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Разведка назвала количество военных РФ, находящихся на Донбассе

Сейчас на Донбассе находятся около трех тысяч кадровых российских военных (офицеры, помогающие местным командирам).

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что это данные, которыми располагает украинская разведка.

— По данным разведки, не более трех тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры, которые помогают местным командирам. Самый высокий чин, который нам известен, — генерал-майор Вооруженных сил России Якубов, — сказал Хомчак.

А вот численность войск боевиков на Донбассе составляет около 35,5 тыс. человек. Укомплектованность боевиков достигает 80%.

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Расходы на армию в 2021

Зеленский заявил, что экономический кризис не повлияет на финансирование армии в 2021 году.

На нужды армии в следующем году поступят самолеты, вертолеты, беспилотники, корабли, катера и много другой техники, пообещал президент.

Источник: Факты

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