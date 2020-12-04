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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Боевики применили артиллерию под Водяным: Украина в ТКГ готовит ноту в ОБСЕ

В районе Водяного Донецкой области ночью 4 декабря боевики применили тяжелую артиллерию — 13 снарядов калибра 122 мм, а также миномет 120-го калибра — разорвалось шесть мин.

Это противоречит договоренностям о прекращении огня, поэтому украинская делегация в ТКГ готовит письменную ноту в СММ ОБСЕ.

— Неукоснительное выполнение договоренностей о прекращении огня от 22 июля 2020 года является залогом устойчивого прогресса в урегулировании, — отмечают в ТКГ.

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Штаб ООС за минувшие сутки зафиксировал на Донбассе девять вражеских обстрелов. К счастью, потерь со стороны подразделений ВСУ в результате этих обстрелов нет.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на днях сделал неожиданное заявление, признав, что война на Донбассе – это не внутренний конфликт в Украине, а политический конфликт между Россией и Украиной.

В тот день Россия провела PR-акцию под видом неформального заседания Совбеза ООН, пытаясь легитимизировать боевиков “ЛДНР”.

Источник: Україна в ТКГ

Фото: Dreamstime

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