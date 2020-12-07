У Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу

До Верховної Ради 7 грудня внесли законопроект №4467 щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Проект закону продовжить на один рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Його розробили нардепи фракції Слуга Народу на чолі з керівником Давидом Арахамією та главою партії Олександром Корнієнком.

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Заступник фракції Голос Ярослав Железняк у соціальних мережах зазначив, що цей закон необхідно ухвалити до кінця грудня.

– Дата закінчення закону зараз – 31 грудня 2020 року. Тому цей законопроект треба ухвалити до кінця року. Голосувати будуть за основу і в цілому на наступному тижні, – написав він.

Текст документу на сайті парламенту поки не опублікували.

Перемир’я на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили дотримання перемир’я на Донбасі. Вони обоє задоволені дотриманням перемир’я на Донбасі.

Джерело: Верховна Рада, Ярослав Железняк