Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили дотримання перемир’я на Донбасі. Лідери провели телефонну розмову.

Путін і Меркель висловили задоволення дотриманням перемир’я на Донбасі.

– Під час обміну думками із задоволенням констатовано, що в цілому дотримується перемир’я, введене відповідно до підписаних в липні Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, – повідомили в Кремлі.

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Окрім цього, Меркель і Путін поговорили про вакцину проти коронавірусу і про ситуацію в Нагірному Карабаху.

Російські війська на Донбасі

Наразі на Донбасі перебувають близько 3 тис. кадрових російських військових (офіцерів, що допомагають місцевим командирам).

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що це дані, якими володіє українська розвідка.

А от чисельність військ бойовиків на Донбасі становить близько 35,5 тис. осіб. Укомплектованість бойовиків сягає 80%.

Джерело: Прес-служба Кремля