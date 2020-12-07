Джо Байден является первым в истории президентом США, кому не надо объяснять, что такое Украина. Таким мнением поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что вопрос, изменится ли что-то в отношениях Украины и США после прихода в Белый дом новой администрации, – сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

– Нельзя игнорировать тот факт, что последний год-полтора тема Украины во внутренней политике США была мучительной. Кстати, Украина прошла этот период достойно, и это надо тоже зафиксировать. И надеемся, что это будет должным образом оценено, – сказал Кулеба.

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Речь идет о скандальной записи, на которой Дональд Трамп якобы пытался надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот нашел “компромат” на сына Байдена Хантера.

Выборы в США

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых.

24 ноября Дональд Трамп сообщил о готовности передать власть в США Джо Байдену. Он поручил соответствующим органам начать процесс, однако подчеркнул, что все равно будет судиться.