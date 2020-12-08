Сутки на Донбассе: боевики стреляли у Новотроицкого

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Нарушения режима зафиксировано в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета.

Также украинские военнослужащие выявили факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное.

С начала текущих суток, 8 декабря, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения хранился в полной мере.

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Особый статус Донбасса

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект №4467 о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Проект закона продлит на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Верховная Рада рассмотрит документ на следующей неделе.