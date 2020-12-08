Острые углы круглых столов: премьера спецпроекта о событиях Оранжевой революции

Оранжевая революция была первым в истории Украины масштабным общественно-политическим конфликтом.

Он завершился мирно, потому что власть не пошла на насилие против собственному народу, как это произошло в 2014 году во времена Януковича.

Второй президент Украины Леонид Кучма инициировал переговоры между главными соперниками — Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.

Именно он смог убедить политиков отдать часть полномочий и ответственности парламенту, как в большинстве цивилизованных странах мира.

Таким образом реформа превратила политическую систему Украины с президентско-парламентской в ​​парламентско-президентскую.

Во время проведения круглых столов в 2004 году Украина продемонстрировала пример мирного компромисса: государство-общество и власть-оппозиция.

Документальный фильм ICTV Оранжевая революция: острые углы круглых столов о том, как круглые столы дают возможность мирно решить затянувшийся политический кризис мирным путем.

Оранжевая революция: главные факты

Оранжевая революция в Украине стала реакцией общества на результаты выборов президента в 2004 году, когда ЦИК объявила победителем Виктора Януковича.

Масштабные митинги продолжались с 22 ноября по 26 декабря. Кроме акций протеста на Майдане Независимости в Киеве граждане устраивали митинги в поддержку оппозиции во многих городах Украины.

Главным результатом Оранжевой революции стало проведение повторного второго тура президентских выборов, где победила оппозиция во главе с Виктором Ющенко, а также Конституционная реформа.

События Оранжевой революции стали знаковыми в истории независимой Украины, ведь большинство ее требований были выполнены, а за ходом событий следили десятки стран мира.