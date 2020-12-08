Если переговорный процесс по катастрофе самолета МАУ зайдет в тупик, Украина может обратиться в суд ООН, ведь обещания Иранку до сих пор не реализованы.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов.

— Если переговорный процесс зайдет в тупик, и мы исчерпаем все возможности переговоров с иранской стороной, то будем использовать все имеющиеся механизмы защиты прав (в частности суд ООН, — Ред.). Обещания до сих пор остаются не реализованными, — сказал замминистра.

Енин добавил, что в ближайшие дни Украина будет выходить на контакт с иранской стороной и будет настаивать на выполнении договоренностей.

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— Мы не хотели бы продолжать видимость конструктивного диалога, если такого не получается. Тем более через месяц будет годовщина трагедии, и общество ждет результата. Мы рассчитываем на наличие доброй воли Ирана и с помощью всех инструментариев, дипломатических и уголовно-правовых, будем требовать от иранской стороны выполнения обязательств, — подчеркнул он.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года. Украинский самолет вылетел из Тегерана, столицы Ирана, а через несколько минут упал. Спустя несколько дней власти Ирана признали, что самолет сбили военные, приняв его за вражеский объект.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.

В августе Украина завершила первый этап переговоров с Ираном по выплатам компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Источник: Украина 24