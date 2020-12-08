Якщо переговорний процес щодо катастрофи літака МАУ зайде в глухий кут, Україна може звернутися в суд ООН, адже обіцянки Іранку досі не реалізовані.

Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів.

– Якщо переговорний процес зайде в глухий кут, і ми вичерпаємо всі можливості переговорів з іранською стороною, то використовуватимемо всі наявні механізми захисту прав (зокрема суд ООН, – Ред.). Обіцянки досі залишаються не реалізованими, – сказав замміністра.

Єнін додав, що найближчими днями Україна виходитиме на контакт з іранською стороною та наполягатиме на виконанні домовленостей.

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– Ми не хотіли б продовжувати видимість конструктивного діалогу, якщо такого не виходить. Тим більше через місяць буде річниця трагедії, і суспільство чекає результату. Ми розраховуємо на наявність доброї волі Ірану і за допомогою всіх інструментаріїв, дипломатичних і кримінально-правових, вимагатимемо від іранської сторони виконання зобов’язань, – підкреслив він.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року. Український літак вилетів з Тегерану, столиці Ірану, а через кілька хвилин впав. Через декілька днів влада Ірану визнала, що літак збили військові, прийнявши його за ворожий об’єкт.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України.

У серпні Україна завершила перший етап переговорів з Іраном щодо виплат компенсації родичам загиблих у авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.

Джерело: Україна 24