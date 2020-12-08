PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

ООН выразила соболезнования по поводу смерти украинского военного в Конго

Организация Объединенных Наций выразила соболезнования украинцам по поводу смерти военного ВСУ в Конго. Соответствующее письмо генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Сочувствую семье погибшего, государству и украинскому народу по поводу этой страшной потери.

Гутерриш поблагодарил за вклад военного в мирную жизнь Демократической Республики Конго. Также он отметил, что ООН в дальнейшем будет тщательно заботиться о безопасности миротворцев во время пандемии Covid-19.

Читайте: В Конго от коронавируса умер украинский миротворец

Смерть военного ВСУ в КР Конго

Украинский военный Сергей Савченко 6 декабря умер в Конго. Он участвовал в миротворческой миссии ООН, смерть наступила в результате остановки сердца.

Источник: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка