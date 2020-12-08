ООН выразила соболезнования по поводу смерти украинского военного в Конго

Организация Объединенных Наций выразила соболезнования украинцам по поводу смерти военного ВСУ в Конго. Соответствующее письмо генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Сочувствую семье погибшего, государству и украинскому народу по поводу этой страшной потери.

Гутерриш поблагодарил за вклад военного в мирную жизнь Демократической Республики Конго. Также он отметил, что ООН в дальнейшем будет тщательно заботиться о безопасности миротворцев во время пандемии Covid-19.

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Смерть военного ВСУ в КР Конго

Украинский военный Сергей Савченко 6 декабря умер в Конго. Он участвовал в миротворческой миссии ООН, смерть наступила в результате остановки сердца.